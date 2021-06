World League | il Settebello doppia la Francia e aspetta il Giappone

(Di lunedì 28 giugno 2021) Un morbido approdo verso i quarti. A Tbilisi, in Georgia, nella terza giornata della Final Eight di . "Un avversario che dobbiamo ...

Un morbido approdo verso i quarti. A Tbilisi, in Georgia, nella terza giornata della Final Eight di, il Settebello doppia la Francia e aspetta il Giappone. "Un avversario che dobbiamo rispettare, negli ultimi anni ha fatto grandi progressi lavorando sodo per l'Olimpiade che ospiterà. Se ...L' Italia spazza via la Francia con il punteggio di 14 - 7 nel match valevole per la terza giornata del girone A delle Superfinal della2021 e balza al comando a punteggio pieno davanti all'Ungheria. I ragazzi guidati dal commissario tecnico Sandro Campagna dominano il primo quarto imponendosi 4 - 1, mentre i transalpini ...Tbilisi, 28 giu. - (Adnkronos) - Tre su tre e vittoria del girone preliminare. Il Settebello campione del mondo vince e convince sempre di più. A ...Un inizio di manifestazione molto vicino alla perfezione. A livello di risultati sicuramente: tre incontri nel Girone A delle Super Final di World League per la Nazionale italiana di pallanuoto e tre ...