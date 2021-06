Vincenzo Nibali parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2021! Le scelte del CT Cassani: c’è anche Caruso (Di lunedì 28 giugno 2021) Foto di Luca Zennaro / Ansa Il CT Cassani ha sciolto gli ultimi dubbi sulla Nazionale Italiana di ciclismo che parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2021: confermati i siciliani Vincenzo Nibali e Damiano Caruso Tanti dubbi nella testa del CT Cassani che ha preferito aspettare, il più possibile, prima di comunicare la lista degli azzurri che prenderanno parte alle Olimpiadi di Tokyo 2021. A pensarci bene, il vero nodo da sciogliere era legato a Vincenzo ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021) Foto di Luca Zennaro / Ansa Il CTha sciolto gli ultimi dubbi sulla Nazionale Italiana di ciclismo chedi2021: confermati i sicilianie DamianoTanti dubbi nella testa del CTche ha preferito aspettare, il più possibile, prima di comunicare la lista degli azzurri che prenderanno partedi2021. A pensarci bene, il vero nodo da sciogliere era legato a...

Advertising

FrankittyH : RT @LRoisDuPeloton: ???? La sélection italienne pour #Tokyo2020 pour la course sur route Vincenzo Nibali, Alberto Bettiol, Damiano Caruso, Gi… - LRoisDuPeloton : ???? La sélection italienne pour #Tokyo2020 pour la course sur route Vincenzo Nibali, Alberto Bettiol, Damiano Caruso… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Ciclismo, Olimpiadi Tokyo 2020. Vincenzo Nibali è tra i convocati) è stato pubblicato su: Tempo… - Toto_MF972 : RT @LeGruppetto: La sélection italienne sur route pour #Tokyo2020: Vincenzo Nibali, Alberto Bettiol, Damiano Caruso, Giulio Ciccone et Gian… - anthohouss869 : RT @LeGruppetto: La sélection italienne sur route pour #Tokyo2020: Vincenzo Nibali, Alberto Bettiol, Damiano Caruso, Giulio Ciccone et Gian… -