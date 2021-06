Variante Delta, Pregliasco: 'Due dosi di vaccino evitano Covid grave. Una copre solo al 30%' (Di lunedì 28 giugno 2021) Ora che la sta prendendo piede in tutto il mondo, la preoccupazione ricade sull'efficacia dei contro la nuova mutazione del . Dopo la prima dose la protezione è 'intorno al 30%', mentre 'con due dosi ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 giugno 2021) Ora che la sta prendendo piede in tutto il mondo, la preoccupazione ricade sull'efficacia dei contro la nuova mutazione del . Dopo la prima dose la protezione è 'intorno al 30%', mentre 'con due...

Advertising

TizianaFerrario : Dubbio: ma se la variante Delta è così contagiosa e in altri paesi come Israele GB Australia Portogallo hanno aumen… - ladyonorato : La metà dei contagiati dalla “variante delta” in Israele sono vaccinati Pfizer con 2 dosi. Quindi questi vaccini NO… - Rinaldi_euro : Stasera Italia, 'solo fregnacce'. Vaccini e variante Delta, il virologo Pregliasco sbotta: colpito e affondato - Il… - zazoomblog : Variante Delta Pregliasco: “Rischio zone rosse? Temo di sì” - #Variante #Delta #Pregliasco: - Riparte_Italia : OPINIONI E PROPOSTE Carlo La Vecchia (epidemiologo UniMi): «Variante #Delta: possibile risalita dei contagi»… -