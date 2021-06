Vaccini. Abrignani: "Con due dosi protetti a 85-90% da Delta" (Di lunedì 28 giugno 2021) Riguardo al rischio che la curva dei contagi riprenda ad alzarsi, ora che l'Italia è tutta in zona bianca, ''mi auguro - dice il componente del Comitato Tecnico Scientifico - che la gente lo abbia compreso bene il messaggio. Riaprire non significa sia finito tutto, il virus circola ancora" Leggi su rainews (Di lunedì 28 giugno 2021) Riguardo al rischio che la curva dei contagi riprenda ad alzarsi, ora che l'Italia è tutta in zona bianca, ''mi auguro - dice il componente del Comitato Tecnico Scientifico - che la gente lo abbia compreso bene il messaggio. Riaprire non significa sia finito tutto, il virus circola ancora"

