Spagna | Busquets | «Potevamo vincere prima Sull’errore di Unai Simon…»

Sergio Busquets, centrocampista della Spagna, ha parlato al termine del match di Euro 2020 vinto contro la Croazia. Le sue dichiarazioni ai microfoni del canale ufficiale UEFA. «Potevamo chiudere la partita prima ma abbiamo comunque mostrato carattere per tutto il match. Quando la Croazia ha cambiato modulo, hanno preso campo e non siamo stati capaci di adattarci in modo rapido. Purtroppo Olmo non è riuscito a segnare il 4-1 e loro sono riusciti a rimontare.

