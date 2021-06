Sly Cooper | Ladri nel Tempo avrebbe dovuto avere elementi coop online e chiamarsi The ThiefNet – Notizia – PS3Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

GamingToday4 : Sly Cooper: Ladri nel Tempo avrebbe dovuto avere elementi coop online e chiamarsi The ThiefNet - misteruplay2016 : Sly 4 era originariamente intitolato Sly Cooper: Thiefnet e avrebbe dovuto avere elementi multiplayer cooperativi - Eurogamer_it : #Sly4 era originariamente intitolato Sly Cooper: Thiefnet. - Tech_Gaming_it : Sly Cooper: Trapela in rete un progetto cancellato con screenshot e video - yourpleasure99 : Un ragazzo su snapchat mi ha mandato la foto del fisico e sul petto aveva il tatuaggio del simbolo di sly cooper e io ho urlato fortissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Sly Cooper

Multiplayer.it

Un recente leak ha rivelato che4 originariamente doveva chiamarsi: Thiefnet e avrebbe dovuto avere elementi multiplayer cooperativi. Un file zip che contiene diversi video e immagini del gioco è stato ...I giocatori cresciuti a pane e PlayStation 2 non potranno fare a meno di ricordare la saga diRaccon (o, all'occorrenza), sviluppata da Sucker Punch prima, da Sanzaru Games poi, e lanciata a partire dal 2002 . Gli autori di Ghost of Tsushima diedero vita a una serie di personaggi (in ...Da alcuni documenti emersi online, sembra proprio che Sly Cooper: Ladri nel Tempo avrebbe dovuto avere elementi coop online e chiamarsi The ThiefNet.. Da alcuni documenti emersi online, sembra proprio ...Sly Cooper: Thiefnet doveva essere il vero nome di Sly 4 e avrebbe dovuto avere elementi multiplayer cooperativi.