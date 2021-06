Sabrina Ferilli, splendida 57enne e il suo compleanno indimenticabile (Di lunedì 28 giugno 2021) Bellissima, non solo per quel fascino mediterraneo che colpisce al primo sguardo, ma anche per il suo talento grazie al quale negli anni si è costruita una solida e bellissima carriera. Stiamo parlando di Sabrina Ferilli che festeggia i suoi 57 anni: l’attrice infatti è nata il 28 giugno del 1964. Ed è stata lei stessa a voler celebrare questo giorno speciale anche attraverso i social, pubblicando un bellissimo scatto in bianco e nero accompagnato da un pensiero speciale: “Auguri a me, e a chi compie gli anni oggi – ha scritto l’attrice – . Guardiamo avanti. Sempre. Oggi poi, ci liberiamo anche della mascherina! E chi se lo dimentica sto ... Leggi su dilei (Di lunedì 28 giugno 2021) Bellissima, non solo per quel fascino mediterraneo che colpisce al primo sguardo, ma anche per il suo talento grazie al quale negli anni si è costruita una solida e bellissima carriera. Stiamo parlando diche festeggia i suoi 57 anni: l’attrice infatti è nata il 28 giugno del 1964. Ed è stata lei stessa a voler celebrare questo giorno speciale anche attraverso i social, pubblicando un bellissimo scatto in bianco e nero accompagnato da un pensiero speciale: “Auguri a me, e a chi compie gli anni oggi – ha scritto l’attrice – . Guardiamo avanti. Sempre. Oggi poi, ci liberiamo anche della mascherina! E chi se lo dimentica sto ...

Sharon Stone in bikini su Instagram a 63 anni

Sabrina Ferilli: "Auguri a me. Sarà un compleanno indimenticabile" Sabrina Ferilli compie 57 anni e dedica a se stessa un post su Instagram, in quello che definisce "un compleanno indimenticabile". "Auguri a me, e a chi compie gli anni oggi. Guardiamo avanti. Sempre"

