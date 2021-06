Advertising

sportli26181512 : #Ronaldo nervoso e il gesto rabbioso a fine partita: Lukkau si batte fino alla fine e tiene la difesa portoghese se… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo nervoso

Lukaku gli si avvicina: i due giganti, stremati, si abbracciano e si parlano per qualche secondo ma non è il momento dei sorrisi per. E adesso ripartirà immediatamente e inevitabilmente il ...... dia dare a Diogo Jota la palla per il pareggio, fallita maldestramente dal cuore dell'area belga, squarciata dall'affondo di CR7. Il secondo tempo è meno bello del primo, piùe ...A Siviglia i campioni in carica ci provano in tutti i modi, colpiscono un palo e alla fine vengono battuti da un solo tiro in porta di Thorgan Hazard ...Cristiano Ronaldo ha vissuto una serata deludente e secondo i colleghi portoghesi era nervoso e deluso a fine partite. Ha gettato a terra la fascia di capitano, non si sa ancora se ...