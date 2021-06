Advertising

FQMagazineit : Roberto Farnesi diventa padre a 51 anni: “Questo è il senso della vita” - MatteoMarchini5 : Roberto Farnesi diventa padre a 51 anni: “Questo è il senso della vita” - zazoomblog : Roberto Farnesi mostra il pancione: a 52 anni sarà papà per la prima volta - #Roberto #Farnesi #mostra #pancione:… - CronacaSocial : Un desiderio che si portava dentro da molto e che si prepara ad esaudire a 52 anni: l'attore sarà presto papà per l… - PisaConnection : IL TIRRENO Pisa: Una cicogna tutta rosa vola sul tetto di casa dell’attore 52enne Roberto Farnesi -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Farnesi

Cicogna in volo per, che diventerà papà per la prima volta a 52 anni. La compagna Lucya Belcastro, studentessa di 28 anni, è infatti in dolce attesa di una bimba che nascerà a fine novembre. L'attore è al ...Una nuova esperienza è pronta per far vivere emozioni straordinarie all'attoreFarnes i,ma stavolta non si tratta di una fiction. L'attore diventerà papà a novembre, data ...ha postato ...Roberto Farnesi (51 anni) e la compagna Lucya Belcastro (27 anni) diventano genitori: "Consentitemi di fare il bischero... La gioia è talmente tanta!" “ Credo sia questo… Il senso della vita “, così R ...Cicogna in volo per Roberto Farnesi, che diventerà papà per la prima volta a 52 anni. La compagna Lucya Belcastro, studentessa di 28 anni, è infatti in dolce attesa di una bimba che nascerà a fine nov ...