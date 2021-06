Raul Fernandez e il dilemma tra Moto2 e MotoGP

(Di lunedì 28 giugno 2021), da rookie, sta impressionando nella, ritrovandosi a lottare per il titolo contro il più esperto Remy Gardner. Questo ha fatto si che il talento di Madrid diventasse un osservato speciale del mercato piloti, soprattutto in ottica. Da qui sono nate un sacco di voci di un possibile trasferimento nella classe regina già l’anno prossimo. Ma c’è anche la possibilità che resti dov’è, come affermano anche i diretti interessati. Ma la domanda rimane. Dove correrànella prossima stagione? Facciamo un quadro della situazione.: ...

Advertising

JurassicBoy86 : @guidomeda Gentile Guido Meda , ho appena appreso che Raul Fernandez seguirà R. Gardnerin Ktm Tech3 , questo signi… - biagio4658 : Da Yamaha comunque mi aspetto una mossa a sorpresa del tipo: Raul Fernandez subito nel team ufficiale e Morbidelli… - yolydt : RT @bgmotogp: #Moto2 #DutchGP Results: 1 Raul Fernandez 2 Gardner 3 A Fernandez 4 Lowes 5 Bezzecchi 6 Ogura 7 Navarro 8 Vierge 9 Schrotter… - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Raul Fernandez firma la vittoria nella Cattedrale) è stato pubblicato sul sito del Mo… - marcofeltracco : RT @SkySportMotoGP: ?? RAUL FERNANDEZ, CHE DOMINIO AD ASSEN ???? Un italiano in top 5 IL RESOCONTO ? -

Ultime Notizie dalla rete : Raul Fernandez

Lo vedreste nella squadra ufficiale o in Petronas? Dovizioso: fa più mercato ora di quando correva a tempo pieno Tralasciando un attimo ipotesi (comunque plausibili) come i- piùche ...A Dovizioso la Yamaha piacerebbe , ma il team ha come politica dichiarata quella di puntare sui giovani comeEcco come si aggiorna la classifica delle quattro classi, dopo la gara di Assen, in Olanda: Quartararo allunga in MotoGP, Gardner mantiene la vetta in Moto2, si assottiglia il vantaggio di Acosta in M ...La sfida per il titolo Moto2 si sta consumando tra le mura di Casa KTM, ma Bezzecchi è ancora della partita. Ecco la classifica iridata aggiornata dopo la gara olandese ...