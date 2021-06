Mr Wrong | anticipazioni | EZGI e OZGUR in carcere | ecco perché

(Di lunedì 28 giugno 2021) Nelle prossime puntate italiane di Mr– Lezioni d’Amore, l’inaugurazione del nuovo locale diAtasoy (Can Yaman) e Ozan Dincer (Serkay Tutuncu) verrà inaspettatamente bloccata dall’arrivo di alcuni poliziotti, che inviterannoInal (Ozge Gurel) a seguirli in commissariato. Una svolta che darà il via a diversi colpi di scena che avranno come protagonista il losco ginecologo Serdar Ozturk (Sarp Can Köro?lu). Leggi anche: Mr: SERDAR viene smascherato,da chi Mr– Lezioni d’Amore, news:cede “La Gabbia” al ...

MediasetPlay : Non riuscite a resistere? Potete scoprire qui le anticipazioni di #MrWrong in onda oggi a partire dalle 14.45 su… - 3125Carameli : RT @redazionetvsoap: Arrestati! #MrWrong #Anticipazioni - redazionetvsoap : Arrestati! #MrWrong #Anticipazioni - InformazioneOg : Mr Wrong anticipazioni 28 giugno: Ozgur ingannato da Serdar #MrWrong #28giugno #Ozgur #serdar - infoitcultura : Mr Wrong anticipazioni 28 giugno: Ozgur ingannato da Serdar -

Ultime Notizie dalla rete : Wrong anticipazioni

Peccato che, al suo risveglio, Levent si sia scordato tutto! Mr: Deniz cede al fascino di Ozan Deniz ha scoperto di essere legata a Ozan per via del loro passato ma, nonostante ...- Lezioni d'amore (serie tv), in onda dalle 21.20 su Canale 5 Dieci piccoli indiani (miniserie tv), in onda dalle 21.15 su La7 Gomorra - La Serie : Stagione 1 , episodi 11 e 12, in onda alle 21.Anticipazioni della puntata serale di lunedì 28 giugno di Mr Wrong. La soap turca che vede protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. Che cosa ...Anticipazioni della puntata lunedì 28 giugno di Mr Wrong. La soap turca che vede protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. Che cosa accadrà oggi?