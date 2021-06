Mourinho | “Conto molto sul mio team Bisogna adattarsi per affrontare ogni eventualità”

(Di lunedì 28 giugno 2021) José, che a breve inizierà la sua esperienza sulla panchina della Roma, ha rilasciato un’intervista a XTB. Sul suo ritorno in Italia dopo undici anni. “Quando devo prendere delle decisioni importanti, mi assicuro di avere tutte le informazioni di cui ho bisogno. Questa è la “tattica” migliore, è impossibile prendere qualsiasi decisione senza conoscere tutti i dettagli,prendere del tempo per capirli. Devi essere preparato per. In questo modo, infatti, puoi adattarti ai momenti di pressione facendo affidamento sulla tua preparazione”. Sullo staff che deve avere ...

ROMA - Ancora pochi giorni, poi Josésbarcherà a Roma per cominciare la sua nuova avventura in giallorosso. Al portale XTB , lo Special One ha rilasciato un'intervista parlando anche del suo metodo di ...Queste le parole di José, che ai microfoni di XTB ha sottolineato l'importanza del suo staff per il proprio lavoro: 'molto sul mio staff. Le squadre in questo periodo storico sono ...Il terzino della Nazionale Inglese e del Manchester United si scaglia contro l'attuale coach della Roma: 'Parla sempre di me, spero possa trovare pace' ...Jose Mourinho parla della sua decisione di sposare il progetto Roma: ecco le parole del tecnico giallorosso sul suo staff Jose Mourinho, al portale XTB, ha parlato della sua decisione di accettare l’o ...