(Di lunedì 28 giugno 2021) Milano, 28 giu. (Adnkronos) - Ieri mattina alle 5.46 idi Milano "sonosu richiesta dei militari dell'Esercito, impiegati nell'operazione Strade Sicure, che hanno richiesto ausilio per unanei pressi del McDonald's che coinvolgeva oltre 20 giovani, in concomitanza con l'orario di chiusura". Con una nota, il comando provinciale di Milano interviene a proposito del, diventato virale su alcuni social, che documenta le manganellate contro un gruppo di ragazzi, una situazione denunciata da una giovane su Instagram, presente al McDonald, come un 'abuso di potere'. I...

Advertising

ilpost : Il video delle violenze dei carabinieri contro un gruppo di giovani neri, a Milano - fanpage : Ragazzi manganellati dai carabinieri a Milano: 'Picchiati senza motivo perché stranieri' - TV7Benevento : **Milano: carabinieri, 'video Navigli ai pm, intervenuti per rissa'**... - ChiaraBaldi86 : Il video delle violenze dei carabinieri contro un gruppo di giovani neri, a Milano - Il Post - jpoli6 : RT @ilpost: Il video delle violenze dei carabinieri contro un gruppo di giovani neri, a Milano -

Ultime Notizie dalla rete : **Milano carabinieri

Sul posto, in corso Concordia 8, sono intervenuti iche hanno avvisato la pm di turno, ... È dunque probabile che la 35enne, che non era sposata, regolare e con residenza a, abbia ......la gazzella anche a percorrere contromano corso, gli è stata praticamente sbarrata la strada. A quel punto sarebbe sceso dalla bicicletta per cercare di allontanarsi a piedi, ma i...Ha fatto un volo di quindici metri ed è morta sul colpo, precipitando nel cortile interno di un palazzo in pieno centro a Milano in cui lavorava come collaboratrice domestica. Ha messo male ...Un gruppo di ragazze e ragazzi neri sono stati picchiati dai carabinieri in una zona centrale di Milano. Il fatto è avvenuto domenica scorsa (27 giugno) ed è stato documentato da diversi video che sta ...