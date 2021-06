Mascherine all' aperto | via l' obbligo da oggi Ma aumentano i focolai di variante Delta

(Di lunedì 28 giugno 2021) Milano - Da, lunedì 28 giugno, l'Italia è in zona bianca : dopo settimane in cui le regioni hanno vissuto settimane in zona rossa, arancione e gialla, finalmente il Paese si presenta in modo ...

... magari visti in una foto sul giornale, perché portavano le? Diciamocelo con onestà: ... Ecco, oggi dopo una quindicina di mesi decade l'obbligo di portare la mascherina'aperto. Non quello ...Oggi una tappa importante nella lotta di tutta la nostra nazione al Coronavirus, il giorno in cui le'aperto non saranno più obbligatorie. Ma proprio oggi ci arriva una testimonianza ...Stampa. L’Italia tutta in zona bianca, niente coprifuoco e mascherine in tasca all’aperto. C’è, naturalmente, la spada di Damocle della variante delta, arrivata secondo gli ultimi dati Iss a sfiorare ...Mascherina sì, mascherina no. Da oggi il dispositivo non sarà più un obbligo nei luoghi aperti. Una decisione apprezzata dalla gran parte della popolazione che, di fronte all’afa di questi giorni, non ...