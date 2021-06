Manca il personale | a Caronno chiude il centro prelievi

(Di lunedì 28 giugno 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Brutta sorpresa, da un giorno all’altro, per chi si è recato al laboratorio delin via Adua, operativo da anni in paese: è stato chiuso improvvisamente, con tanto di cartello che annunciava il fermo dell’attività fino all’1 settembre. Il motivo? Carenza di. La notizia non ha tardato a diffondersi, coi cittadini inviperiti tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd ...

Advertising

EMissland : Uno mio personale ricordo di #vittoriogassman , ultima intervista nella sua casa romana nel 1999.. Momento indiment… - SgtPepp30006025 : @FioriFlavio allora spiegami perchè non la raccolgono ??...mancanza di personale ( tutti a casa col raffredore) man… - crespisilvia74 : Lui mi da l’impressione abbia un equilibrio personale invidiabile probabilmente dovuto ad anni di disciplina sporti… - berza1999 : @PlayCODMobile Italiano, se a qualcuno manca un giocatore ci sono k/d 2.74 record personale leggendario - crazybalzano : @framontesanto84 @faberskj Ah, ecco… figurati se non era colpa delle Cancellerie… alle quali manca il 40% del perso… -

Ultime Notizie dalla rete : Manca personale

l'ufficialità, ma la notizia è ufficiosa: Toprak Razgatlioglu sarà un protagonista della ... Perché non Razga al primo anno di prototipi? In effetti, lo sponsor Monster ed il, del pilota, ...E con quell'aria gioiosa e gaia ti avvii verso la doccia, mal'acqua (sic!), prima scrivere ... abbandonata e non riqualificata come dovrebbe essere, sia per la mancanza di(addirittura ...I sindacati unitari Fai, Flai e Filbi, che raggruppano i lavoratori dei Consorzio di Bonifica e del settore irriguo, hanno espresso forti preoccupazioni per il programma di stabilizzazione del persona ...Un reato commesso all’inizio del secolo scorso, il licenziamento in tronco, poi la confessione del colpevole in punto di morte Franco Del Mancino ha 91 anni e vuole risolvere il mistero familiare: «So ...