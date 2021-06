M5S: Renzi, 'in Ue vanno con socialisti? Allora Conte competitor Letta' (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Va capito che faranno i grillini" che "stanno discutendo più del ruolo di Rocco Casalino che degli italiani. Ma dovranno decidere da che parte stanno in Europa. Stanno con i socialisti? Allora Conte sarà competitor più di Enrico Letta che di Matteo Salvini". Lo dice Matteo Renzi alla presentazione del libro 'Il Bersaglio' di Sandro Gozi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Va capito che faranno i grillini" che "stanno discutendo più del ruolo di Rocco Casalino che degli italiani. Ma dovranno decidere da che parte stanno in Europa. Stanno con isaràpiù di Enricoche di Matteo Salvini". Lo dice Matteoalla presentazione del libro 'Il Bersaglio' di Sandro Gozi.

