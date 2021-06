Giro Rosa 2021: date, programma, orari, tv, streaming. Il calendario e le tappe (Di lunedì 28 giugno 2021) Il 2 luglio 2021 prenderà il via da Fossano la 32a edizione del Giro Rosa, la più prestigiosa competizione nel panorama del ciclismo femminile, che ci terrà compagnia fino a domenica 11 luglio in quel di Cormons. Il Giro femminile porterà in gara, per dieci tappe no stop, 144 atlete delle migliori 24 squadre al mondo, fra cui le 9 squadre dell’UCI Women’s World Team. Il tutto su di un percorso dal grande valore tecnico, storico e naturalistico di oltre 1.000 chilometri, attraverso quattro Regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, oltre 130 comuni, in dieci giornate da vivere al ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) Il 2 luglioprenderà il via da Fossano la 32a edizione del, la più prestigiosa competizione nel panorama del ciclismo femminile, che ci terrà compagnia fino a domenica 11 luglio in quel di Cormons. Ilfemminile porterà in gara, per diecino stop, 144 atlete delle migliori 24 squadre al mondo, fra cui le 9 squadre dell’UCI Women’s World Team. Il tutto su di un percorso dal grande valore tecnico, storico e naturalistico di oltre 1.000 chilometri, attraverso quattro Regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, oltre 130 comuni, in dieci giornate da vivere al ...

