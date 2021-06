Far Cry 6 è sviluppato da ben 12 studi di Ubisoft (Di lunedì 28 giugno 2021) Il lancio di Far Cry 6 è in programma per il 7 ottobre di quest'anno e sarà il primo titolo della serie principale dal 2018. Sembra che Ubisoft stia dando il massimo per questo titolo, poiché è recentemente emerso che ben 12 dei suoi studi interni stanno lavorando al gioco. Questa notizia arriva dall'audio director di Far Cry 6, Eduardo Vaisman, che ha recentemente condiviso un elenco di tutti gli studi che lavorano al gioco in un tweet. Sebbene il progetto sia guidato da Ubisoft Toronto, ha coinvolto anche il lavoro di altri studi in Canada, nonché in Ucraina, Germania, Filippine, Cina e altri ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 giugno 2021) Il lancio di Far Cry 6 è in programma per il 7 ottobre di quest'anno e sarà il primo titolo della serie principale dal 2018. Sembra chestia dando il massimo per questo titolo, poiché è recentemente emerso che ben 12 dei suoiinterni stanno lavorando al gioco. Questa notizia arriva dall'audio director di Far Cry 6, Eduardo Vaisman, che ha recentemente condiviso un elenco di tutti gliche lavorano al gioco in un tweet. Sebbene il progetto sia guidato daToronto, ha coinvolto anche il lavoro di altriin Canada, nonché in Ucraina, Germania, Filippine, Cina e altri ...

