Elisabetta Canalis ad Alghero, ecco lo stacchetto che ha conquistato Brian (Di lunedì 28 giugno 2021) 'A chi mi chiede come l'ho conquistato' scrive Elisabetta Canalis sotto un video social in cui ancheggia sinuosa in bikini attorno al marito Brian Perri con la musica di Pistolero di Elettra ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 giugno 2021) 'A chi mi chiede come l'ho' scrivesotto un video social in cui ancheggia sinuosa in bikini attorno al maritoPerri con la musica di Pistolero di Elettra ...

Advertising

halfstepper : Come dice 'succoso' Elisabetta Canalis non lo dice nessuna. ?? - Giulian89260129 : RT @dea_channel: la divina Elisabetta Canalis in yellow ?????????? - caps2021 : RT @dea_channel: la divina Elisabetta Canalis in yellow ?????????? - zazoomblog : Elisabetta Canalis da urlo in bikini. L’ex velina scatena i social col suo fisico... - #Elisabetta #Canalis… - fabbianorozzang : RT @dea_channel: la divina Elisabetta Canalis in yellow ?????????? -