E Mantovani | «Avrei voluto che papà potesse vedere l’abbraccio di Mancini e Vialli»

Advertising

kisskissnapoli : Samp, l’ex Pres. Mantovani: “L'abbraccio Mancini-Vialli molto più che toccante, perché quella squadra e quei ragazz… -

Ultime Notizie dalla rete : Mantovani Avrei

Calcio News 24

In realtàpotuto migliorare ancora per portare l'High Performance (48,30) per Tokyo e quindi ... Nicky Russo (foto/FISPES) Vorrei ringraziare la Federazione per aver riposto questa ...Riccardo Bagaini (foto/FISPES) L'ingresso in pedana per l'azzurra è stato difficoltoso ... Ma a fine gara c'è stata comunque delusione: 'Poche soddisfazioni, non ho fatto bene come...L’ex presidente della Sampdoria, Enrico Mantovani, ha parlato di Roberto Mancini e Gianluca Vialli. Poi una battuta su Morten Thorsby Enrico Mantovani, ex presidente della Sampdoria, ha parlato a Radi ...Enrico Mantovani, ex Presidente della Sampdoria, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “L’abbraccio Mancini-Vialli molto più che toccante, perché quella squadra e quei ragazzi e ...