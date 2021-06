"Ducetto". Sulle mascherine all'aperto il nuovo attacco di Salvini a De Luca (Di lunedì 28 giugno 2021) La nuova puntata dello scontro fisso ( a distanza) tra Matteo Salvini e Vincenzo De Luca riguarda le mascherine all'aperto. Mentre tutta Italia è in zona bianca, infatti, un'ordinanza ad hoc firmata dal presidente della regione Campania impone l'obbligo di mascherine fino al 31 luglio nei centri urbani, nelle piazze, sul lungomare. La fine dell'obbligo di usare i dispositivi all'aperto, “simbolicamente, da un punto di vista sociale, morale, del lavoro, è un bel passo in avanti", dice il leader della Lega in onda a Rtl. "Mi spiace per i campani perché c’è una regola approvata dalla comunità ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 28 giugno 2021) La nuova puntata dello scontro fisso ( a distanza) tra Matteoe Vincenzo Deriguarda leall'. Mentre tutta Italia è in zona bianca, infatti, un'ordinanza ad hoc firmata dal presidente della regione Campania impone l'obbligo difino al 31 luglio nei centri urbani, nelle piazze, sul lungomare. La fine dell'obbligo di usare i dispositivi all', “simbolicamente, da un punto di vista sociale, morale, del lavoro, è un bel passo in avanti", dice il leader della Lega in onda a Rtl. "Mi spiace per i campani perché c’è una regola approvata dalla comunità ...

Advertising

gaiettin : RT @venis_77: @gaiettin @agoacciaio @CarloCalenda Se la deve pur dare una spiegazione alternativa se no va in depressione il Trolletto dei… - lvoir : RT @venis_77: @gaiettin @agoacciaio @CarloCalenda Se la deve pur dare una spiegazione alternativa se no va in depressione il Trolletto dei… - agoacciaio : RT @venis_77: @gaiettin @agoacciaio @CarloCalenda Se la deve pur dare una spiegazione alternativa se no va in depressione il Trolletto dei… - venis_77 : @gaiettin @agoacciaio @CarloCalenda Se la deve pur dare una spiegazione alternativa se no va in depressione il Trol… -