De Luca all’attacco | «Speranza deve dimettersi Figliuolo? Comunicazione demenziale su AstraZeneca»

«Mi è capitato di ascoltare il generale con il medagliere il quale ci ha raccontato tranquillamente che su AstraZeneca hanno dato 10 comunicazioni diverse, come se lui fosse un turista svedese». Vincenzo De Luca attacca il generale Francesco Figliuolo e lo fa a margine dell'inaugurazione del nuovo reparto di terapia intensiva al Policlinico Vanvitelli di Napoli. «Qualcuno glielo dovrebbe ricordare che il Commissario al Covid è lui e quindi, in questi casi, o si dimette il commissario o il ministro della salute o preferibilmente si dimettono tutti e due e se ne vanno a casa, che sarebbe la cosa migliore», ha aggiunto. Il presidente della ...

