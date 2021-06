Davide Astori, il suo sorriso in un documentario. 'Firenze e la Fiorentina vivono per lui'. Domani l'anteprima a Palazzo Vecchio (Di lunedì 28 giugno 2021) Il 4 marzo 2018 è una data simbolo per la città di Firenze, e non solo. La morte improvvisa dell'ex calciatore della Fiorentina, Davide Astori , ha riunito il mondo del calcio, riunendo anche ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 giugno 2021) Il 4 marzo 2018 è una data simbolo per la città di, e non solo. La morte improvvisa dell'ex calciatore della, ha riunito il mondo del calcio, riunendo anche ...

Advertising

infoitcultura : Francesca Fioretti, la confessione su Davide Astori: “Voglio un uomo diverso da lui” - infoitcultura : Dopo Astori, Francesca Fioretti pronta per un nuovo amore: 'Non cercherò Davide in altri' - GDS_it : Dopo #Astori, #FrancescaFioretti pronta per un nuovo #amore: 'Non cercherò Davide in altri' - infoitcultura : Francesca Fioretti, la vita dopo Davide Astori: “Mi innamorerò ancora” - infoitcultura : Astori, Francesca Fioretti: “Voglio innamorarmi. Non cercherò Davide in altri” -