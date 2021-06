Covid, Musumeci: “Stop mascherina tappa, non traguardo” (Di lunedì 28 giugno 2021) “Non facciamoci illusioni, è solo un segnale. Lo Stop alla mascherina all’aperto è una tappa, ma non un traguardo. Dire che siamo assolutamente liberi non mi sembra prudente”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, parlando a Catania. fag/fsc/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 giugno 2021) “Non facciamoci illusioni, è solo un segnale. Loallaall’aperto è una, ma non un. Dire che siamo assolutamente liberi non mi sembra prudente”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello, parlando a Catania. fag/fsc/gtr su Il Corriere della Città.

