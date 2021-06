Bologna, 16enne trovata morta in una scarpata: ferite da coltello. Indagato un minorenne (Di lunedì 28 giugno 2021) Una ragazza di 16 anni, Chiara Gualzetti, è stata ritrovata morta in una scarpata in provincia di Bologna: sul suo corpo c’erano ferite da arma da taglio. La Procura ordinaria di Bologna indaga sul caso insieme alla Procura per i minorenni del capoluogo emiliano. Un minorenne è Indagato. Il cadavere della 16enne è stato trovato nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 giugno 2021, in un campo all’interno del Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio, a circa un chilometro dall’abitazione della giovane. Chiara Gualzetti era uscita di casa ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 giugno 2021) Una ragazza di 16 anni, Chiara Gualzetti, è stata riin unain provincia di: sul suo corpo c’eranoda arma da taglio. La Procura ordinaria diindaga sul caso insieme alla Procura per i minorenni del capoluogo emiliano. Un. Il cadavere dellaè stato trovato nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 giugno 2021, in un campo all’interno del Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio, a circa un chilometro dall’abitazione della giovane. Chiara Gualzetti era uscita di casa ...

