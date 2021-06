Tragedia Mottarone: sindaco Stresa, ‘Eitan fa grandi miglioramenti’ (Di domenica 27 giugno 2021) Milano, 27 giu. (Adnkronos) – Incontro questa mattina alla Sinagoga di Milano tra il sindaco di Stresa (Verbania) Marcella Severino, il rabbino capo Alfonso Pedatzur Arbib e tutti i soccorritori e le forze dell’ordine intervenuti al Mottarone domenica 23 maggio nell’incidente della funivia in cui hanno perso la vita 14 persone, alcune di religione ebraica. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 27 giugno 2021) Milano, 27 giu. (Adnkronos) – Incontro questa mattina alla Sinagoga di Milano tra ildi(Verbania) Marcella Severino, il rabbino capo Alfonso Pedatzur Arbib e tutti i soccorritori e le forze dell’ordine intervenuti aldomenica 23 maggio nell’incidente della funivia in cui hanno perso la vita 14 persone, alcune di religione ebraica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Tragedia Mottarone: sindaco Stresa, 'Eitan fa grandi miglioramenti'... - IlBarbi : @Mov5Stelle Come per la tragedia della funivia del #Mottarone che delle 3 bestie che hanno ammazzato 14 persone nem… - xfolkloreswiftx : @laauryyiiii @tearsfr0mheaven @dailydrama2021 eppure non ho mai visto nessuno che si metteva ad urlare quando si so… - glooit : Tragedia della Funivia Stresa Mottarone, oggi Elisabetta e Vittorio si sarebbero sposati leggi su Gloo… - Giacinto_Bruno : RT @LaStampa: Tragedia del Mottarone, proposta choc della difesa: far schiantare la cabina 4 per capire cosa è successo -