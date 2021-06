‘Sindaco pedala’, anche Giorgio Gori invitato a girare la città in bici: “Ci sarò” (Di domenica 27 giugno 2021) Giorgio Gori, nel 2014, a poche ore dalla vittoria al ballottaggio sul primo cittadino uscente Franco Tentorio, si è presentato alla conferenze stampa in sella ad una bicicletta elettrica utilizzata per girare Bergamo e tutti i quartieri durante la campagna elettorale. Nella bici, nel senso proprio di promuovere una “cultura della ciclabilità” (come scrive lo stesso Gori in una risposta inviata ad Aribi), in senso figurato nell’accezione di pedalare, impegnarsi, darsi da fare si può riassumere la cifra del suo mandato elettorale. Sottosopra-Agenzia di Comunicazione Bike Friendly in ... Leggi su bergamonews (Di domenica 27 giugno 2021), nel 2014, a poche ore dalla vittoria al ballottaggio sul primo cittadino uscente Franco Tentorio, si è presentato alla conferenze stampa in sella ad unacletta elettrica utilizzata perBergamo e tutti i quartieri durante la campagna elettorale. Nella, nel senso proprio di promuovere una “cultura della ciclabilità” (come scrive lo stessoin una risposta inviata ad Aribi), in senso figurato nell’accezione di pedalare, impegnarsi, darsi da fare si può riassumere la cifra del suo mandato elettorale. Sottosopra-Agenzia di Comunicazione Bike Friendly in ...

