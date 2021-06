Reperti archeologici detenuti illegalmente: onlus nei guai (Di domenica 27 giugno 2021) I Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno proceduto al sequestro di numerosi Reperti archeologici, detenuti illegalmente dal presidente di un ente no profit del Cilento. Le Fiamme Gialle della Tenenza di Vallo della Lucania, impegnate ad Agropoli in un’attività delegata dalla Procura della Repubblica vallese, hanno rinvenuto i preziosi oggetti presso la sede dell’Associazione, sottoposta ad un controllo di diversa natura. I militari, intuito che potesse trattarsi di manufatti di interesse storico e rilevata la totale assenza della documentazione utile ad attestarne la provenienza, li hanno quindi immediatamente ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 27 giugno 2021) I Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno proceduto al sequestro di numerosidal presidente di un ente no profit del Cilento. Le Fiamme Gialle della Tenenza di Vallo della Lucania, impegnate ad Agropoli in un’attività delegata dalla Procura della Repubblica vallese, hanno rinvenuto i preziosi oggetti presso la sede dell’Associazione, sottoposta ad un controllo di diversa natura. I militari, intuito che potesse trattarsi di manufatti di interesse storico e rilevata la totale assenza della documentazione utile ad attestarne la provenienza, li hanno quindi immediatamente ...

