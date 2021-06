Rauti già via, Lucca ai saluti: al Palermo ora mancano i gol. La situazione (Di domenica 27 giugno 2021) In attacco c’è bisogno di rinforzi: Rauti e Lucca hanno segnato 17 reti, quattro in più degli attaccanti rimasti Leggi su mediagol (Di domenica 27 giugno 2021) In attacco c’è bisogno di rinforzi:hanno segnato 17 reti, quattro in più degli attaccanti rimasti

Ultime Notizie dalla rete : Rauti già GdS - 'Rauti già via, Lucca ai saluti: al Palermo ora mancano i gol' Rauti è stato autore di 4 reti. Al momento a disposizione di Filippi nel reparto offensivo ci sono Floriano (6 gol), Silipo (1 gol), Saraniti (5 gol), Kanoute (1 gol) . Mentre per i primi due la ...

