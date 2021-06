Messa in sicurezza e valorizzazione del sito archeologico (Di domenica 27 giugno 2021) Si è tenuta nella suggestiva location del convento di Santa Maria di Costantinopoli di Olevano su Tusciano la conferenza di presentazione degli interventi di Messa in sicurezza e valorizzazione del Santuario di San Michele ad Olevano Sul Tusciano e del sistema di accessibilità con la consulenza del Cugri. della Regione Campania. La Regione Campania ha concesso un contributo di 150.000 euro all’Ente Parco regionale dei Monti Picentini per la predisposizione di un progetto definitivo ed esecutivo finalizzato alla realizzazione di un intervento di Messa in sicurezza e valorizzazione del ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 27 giugno 2021) Si è tenuta nella suggestiva location del convento di Santa Maria di Costantinopoli di Olevano su Tusciano la conferenza di presentazione degli interventi diindel Santuario di San Michele ad Olevano Sul Tusciano e del sistema di accessibilità con la consulenza del Cugri. della Regione Campania. La Regione Campania ha concesso un contributo di 150.000 euro all’Ente Parco regionale dei Monti Picentini per la predisposizione di un progetto definitivo ed esecutivo finalizzato alla realizzazione di un intervento diindel ...

