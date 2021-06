Me l' hai rubato Mara Venier fa calare il gelo con la Autieri | poi la corsa dietro le quinte | di chi è la colpa

(Di domenica 27 giugno 2021) Serenaè stata l'ultima ospite di questa edizione di Domenica In, che si prepara ad andare in vacanza e a tornare per la prossima stagione, che vedrà ancoraal timone. D'altronde i risultati sono assolutamente dalla sua parte: la Rai sarà soltanto contenta di continuare a puntare su di lei, che è a tutti gli effetti un volto storico di viale Mazzini e non solo. Per quanto riguarda la, da domani mattina sarà in onda su Rai1 con Dedicato. “Questo programma parlerà di sentimenti, per dire grazia a qualcuno che ci ha aiutato nella vita”, ha spiegato l'attrice partenopea. “È una bella idea, ...

Advertising

leggoit : Serena Autieri a #domenicaIn, Mara Venier spiazza tutti: «Me l'hai rubato». Poi scappa dietro le quinte... - attilio39611680 : @LegaSalvini 7. Fare restituire agli Italiani i 49 milioni che hai rubato. 8. Ma va a lauraa barbun che te set sem… - aramini_maria : @Etruria72 @RennaNietta E tu hai chi hai rubato il nome? - LaSociofobica : RT @BiondaBipolare: - Bionda hai il fidanzato? - Si papà - E chi è? - Ricordi Paolo, l'avvocato? Figlio del notaio a cui un Rom ha rubato l… - glntoxic : MI HAI RUBATO ANCHE I MIEI CAZZO DI GIOIELLI TE NE RENDI CONTO PAZZO -

Ultime Notizie dalla rete : hai rubato

ilmattino.it

Serena Autieri a Domenica In, spiazza tutti: ' Me l''. Poi scappa dietro le quinte. Ultima ospite del programma, prima della pausa estiva, Serena Autieri che da domani sarà in onda 'Dedicato'. La nuova trasmissione estiva della mattina di ...Serena Autieri a Domenica In, Mara Venier spiazza tutti: 'Me l''. Poi scappa dietro le quinte. Ultima ospite del programma, prima della pausa estiva, Serena Autieri che da domani sarà in onda 'Dedicato'. La nuova trasmissione estiva della mattina di ...Il caso dell’auto di lusso rubata e rivenduta per milioni di euro ha fatto notizia. Il ladro è stato arrestato 20 anni dopo. I dettagli.Il comandante dei carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Napoli, maggiore Giampaolo Basili, ha restituito questa mattina al ...