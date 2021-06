Maxi focolaio a Maiorca, 850 positivi e tremila giovani in quarantena (Di domenica 27 giugno 2021) Continua ad aumentare l ondata di contagi nel Maxi focolaio scoppiato tra gli studenti in gita di fine anno a Maiorca. Il numero dei casi legati al cluster salito - riportano i media iberici - a 850 ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 27 giugno 2021) Continua ad aumentare l ondata di contagi nelscoppiato tra gli studenti in gita di fine anno a. Il numero dei casi legati al cluster salito - riportano i media iberici - a 850 ...

Advertising

repubblica : Coronavirus, la variante Delta corre. Maxi focolaio a Maiorca: 850 ragazzi positivi, 3mila in quarantena - LaStampa : Covid in Spagna, maxi-focolaio a Maiorca: 600 ragazzi contagiati. “Tutto è partito da un concerto e dalle feste” - RaiNews : Le autorità dell'isola delle Baleari hanno annunciato un'inchiesta per appurare se una serie di hotel e locali nell… - Mariate48641882 : RT @mbartolotta63: ma si dai, togliamo le mascherine e apriamo le discoteche che è tutto finito - breveinutile : @iannetts70 Boh, non saprei. Magari nulla. ?? Variante Delta, a Maiorca 850 ragazzi contagiati e 3.000 in quaranten… -