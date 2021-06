Massarini | Jim Morrison | un artista carismatico prima ancora che un cantante

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 27 giugno 2021) Il 3 luglio 1971 James Douglas, detto Jim, fu trovato privo di vita nella vasca da bagno dell’appartamento parigino in Rue Beautreillis 17, nel Marais, dove alloggiava da qualche tempo con la compagna Pamela Susan Courson. Fu proprio lei a trovare il corpo del frontman dei Doors, unica testimone delle ultime ore di vita del. La scomparsa tragica di Jim, a soli 27 anni, ufficialmente morto per arresto cardiaco, contribuì ad alimentare il mito dell’angelo ribelle che 50 anni dopo non accenna a diminuire. La sua morte è tutt’oggi un giallo non risolto. Secondo il proprietario del Circus, locale parigino frequentato ...