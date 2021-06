Maneskin, il bacio tra Damiano e Thomas in Polonia: “L’amore non è mai sbagliato” (Di domenica 27 giugno 2021) I Maneskin non sono interessati solo al successo e ai record per cui sono sempre più alla ribalta della stampa nazionale e internazionale. I quattro componenti della rock band romana continuano a pubblicamente a sostenere le proprie idee, come il sostengo alla comunità LGBTQIA+. Ieri, 26 giugno, sul palco dello show polacco Polsat SuperHit Festival 2021, nel giorno del Pride, Damiano David e Thomas Raggi si sono scambiati un bacio, sottolineando il concetto. Successivamente hanno postato il video sulle proprie pagine social, aggiungendo semplicemente: “Love is never wrong” (“L’amore non è mai ... Leggi su velvetmag (Di domenica 27 giugno 2021) Inon sono interessati solo al successo e ai record per cui sono sempre più alla ribalta della stampa nazionale e internazionale. I quattro componenti della rock band romana continuano a pubblicamente a sostenere le proprie idee, come il sostengo alla comunità LGBTQIA+. Ieri, 26 giugno, sul palco dello show polacco Polsat SuperHit Festival 2021, nel giorno del Pride,David eRaggi si sono scambiati un, sottolineando il concetto. Successivamente hanno postato il video sulle proprie pagine social, aggiungendo semplicemente: “Love is never wrong” (“non è mai ...

