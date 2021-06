M5S | telefonata tra Grillo e Conte ma restano le distanze

(Di domenica 27 giugno 2021) Ci sarebbe stata unatra Beppee Giuseppea quanto apprende l’Adnkronos. Secondo fonti vicine al garante del M5S, si starebbe aprendo qualche timido spiraglio nella difficile partita tra il fondatore e l’ex premier, dopo l”incidente’ di giovedì scorso con l’affondo dicontro l’ex presidente del Consiglio. Ma fonti parlamentari che hanno sentitoriferiscono che rimarrebbero ancora letra i due e che i nodi principali non sarebbero stati assolutamente sciolti. Questa mattina i ‘pontieri’ a lavoro per ricucire erano pessimisti: “Ci sono pochi ...

tra Giuseppe Conte e il garanteBeppe Grillo . A quanto trapela da fonti parlamentari del Movimento con questa interlocuzione "adesso ci sarebbero spiragli " sulla trattativa per una ..., la trattativa Ma nelle ultime ore ci sarebbero stati segnali di distensione da parte del garante del, anche se la trattativa appare comunque complessa, in salita. Anche perché, sostengono ...Ore convulse e molto delicate per le sorti del M5S. Giuseppe Conte e Beppe Grillo si sono sentiti al telefono per provare a superare l'impasse che da giorni tiene sulle spine il Movimento. Secondo ...Roma, 27 giugno 2021 - Telefonata tra Giuseppe Conte e il garante M5S Beppe Grillo. A quanto trapela da fonti parlamentari del Movimento con questa interlocuzione "adesso ci sarebbero spiragli" sulla ...