L'idea della Lazio: via un big per l'inaspettato ritorno in attacco (Di domenica 27 giugno 2021) La Lazio interessata a Felipe Anderson. Partiti i contatti con il West Ham. La richiesta è di 9 milioni di euro. La Lazio ripensa a Felipe Anderson. In vista della prossima stagione, il direttore sportivo Igli Tare sta iniziando ad impostare le prossime operazioni di mercato al fine di mettere a disposizione del nuovo tecnico Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

