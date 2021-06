Il Principe Harry torna a Londra. E la Regina Elisabetta gli fa una sorpresa

(Di domenica 27 giugno 2021) Lae ilin una foto di qualche anno fa. Nonostante gli attacchi dei Sussex alla monarchia, pare che la sovrana voglia porgere al nipote un ramoscello d’ulivo (foto: Getty) Ilto a casa. Nella sua. È atterrato ieri, dopo un lungo volo da Los Angeles, e si è subito diretto a Windsor, dove trascorrerà il periodo di isolamento imposto dal governo a causa del Covid-19. Resterà cinque giorni a Frogmore Cottage, la residenza sua e di Meghan Markle, data in prestito, alcuni mesi fa, alla cugina ...

Advertising

trash_italiano : Il principe Harry me lo ricordavo diverso. #ENGCZE - infoitcultura : Il principe Harry è tornato a Londra (sempre senza Meghan Markle): la “misteriosa” visita della… - infoitcultura : Meghan Markle e il principe Harry applaudono contro le accuse di 'inganno' finanziariamente di Oprah - infoitcultura : Il principe Harry è sbarcato a Londra - infoitcultura : Principe Harry a Londra? 'Come la hanno fotografata': spunta questo scatto della Regina Elisabetta, ora si capisce… -

Ultime Notizie dalla rete : Principe Harry

Video su questo argomentoe Meghan, fuga da palazzo mentre la regina Elisabetta fa un passo indietro... e di sicuro ne fu lodato il coraggio (anche ilè tornato in Angola nel 2013 per verificare lo stato di avanzamento delle operazioni di sminamento, ndr ). Al tempo stesso, però, quel ...Il principe Harry torna a Londra per l'inaugurazione della statua di Diana e la Regina Elisabetta gli fa una sorpresa andando a Frogmore Cottage ...“Non è esatto suggerire una contraddizione.”. “I commenti del Duca durante un’intervista con Oprah si riferivano al primo trimestre del periodo di riferimento finanziario del Regno Unito, che inizia o ...