GP Lugano 2021, Fabio Aru va in fuga e chiude 13°. Piccolo segnale di ripresa (Di domenica 27 giugno 2021) Si va avanti di segnali, con una situazione davvero molto difficile. Finalmente, dopo tante delusioni e diverse controprestazioni, è arrivata una piccola ripresa per Fabio Aru. L’azzurro, che aveva rinunciato, proprio alla vigilia, al Tour de France, dove era iscritto, è tornato in gara al GP Lugano, praticamente una corsa di casa per il sardo che da anni vive in Svizzera. La condizione, come annunciato dal Cavaliere dei Quattro Mori, dopo il Campionato Italiano ad Imola non è quella dei giorni migliori. L’obiettivo è quello di tornare al top ed iniezioni di fiducia come quella di oggi possono sicuramente fare bene. In terra elvetica il ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Si va avanti di segnali, con una situazione davvero molto difficile. Finalmente, dopo tante delusioni e diverse controprestazioni, è arrivata una piccolaperAru. L’azzurro, che aveva rinunciato, proprio alla vigilia, al Tour de France, dove era iscritto, è tornato in gara al GP, praticamente una corsa di casa per il sardo che da anni vive in Svizzera. La condizione, come annunciato dal Cavaliere dei Quattro Mori, dopo il Campionato Italiano ad Imola non è quella dei giorni migliori. L’obiettivo è quello di tornare al top ed iniezioni di fiducia come quella di oggi possono sicuramente fare bene. In terra elvetica il ...

