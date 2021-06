GAZZETTA – Napoli la nuova maglia 2022 sarà autoprodotta. Mercoledi l’annuncio. Spunta un retroscena (Di domenica 27 giugno 2021) La nuova maglia del Napoli 2022 griffata Armani per EA7, sarà interamente autoprodotta dalla società di Aurelio De Laurentiis. Sulla nuova divisa di gioco Spunta un piccolo retroscena, il patron azzurro ha coinvolto anche la figlia Valentina. Il Napoli diventa il core business della famiglia De Laurentiis, superando il Bari, il cinema e la ristorazione. L’edizione odierna della GAZZETTA dello sport scrive: ” “Aurelio De Laurentiis, approdato al calcio nel 2004 come produttore cinematografico, ha spostato ... Leggi su napolipiu (Di domenica 27 giugno 2021) Ladelgriffata Armani per EA7,interamentedalla società di Aurelio De Laurentiis. Sulladivisa di giocoun piccolo, il patron azzurro ha coinvolto anche la figlia Valentina. Ildiventa il core business della famiglia De Laurentiis, superando il Bari, il cinema e la ristorazione. L’edizione odierna delladello sport scrive: ” “Aurelio De Laurentiis, approdato al calcio nel 2004 come produttore cinematografico, ha spostato ...

Advertising

Gazzetta_it : L'ultima trovata di De Laurentiis: il Napoli si autoprodurrà le maglie - OfficialUSLecce : ?? #M908 Quattro anni fa sembravamo dei visionari... in bocca al lupo anche al Napoli - Gazzetta_it : Mercato, il #Napoli non molla la presa su #KaioJorge, ma occhio al Milan - napolipiucom : GAZZETTA – NAPOLI LA NUOVA MAGLIA 2022 SARÀ AUTOPRODOTTA. MERCOLEDÌ L’ANNUNCIO. SPUNTA UN RETROSCENA - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Kaio Jorge-Napoli, previsti contatti per limare le pretese -