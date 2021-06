Fourmaux penalizzato a Safari Rally concluso

(Di domenica 27 giugno 2021) Colpo di scena nella classifica delKenya 2021. Aè statodi 10? dai Commissari per un’infrazione di percorso commessa nella PS14, e ha così perso il quarto posto per un solo decimo. Per Greensmith è così arrivato il miglior risultato di sempre nel Mondiale WRC: un ghiotto quarto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fourmaux penalizzato

FormulaPassion.it

... davvero molto competitivo quest'oggi, e poi Sebastien Ogier,dal partire per primo ... mentre le Ford di Gus Greensmith e Adrienaccusano già oltre il minuto di distacco. Grande ...L'incidente del pilota Hyundai haanche Elfyn Evans " partito dopo tre minuti e rimasto ...Ford +1:27.4 9 T. NEUVILLE Hyundai +3:15.8 10 E. LAPPI Ford (Wrc2) +3:27.9Neuville si ritira nella PS14 a causa del cedimento di un ammortizzatore: ne approfitta Ogier che vince e allunga nel Mondiale. Super secondo posto per Takamoto Katsuta, al primo podio in carriera nel ...Il WRC ritorna a correre il Safari Rally dopo 19 anni e subito alla prima mattina l'evento in Kenya ci riserva grandi emozioni e colpi di scena. Dopo la SS4 è ...