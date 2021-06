Covid-19: Maxi focolaio a Palma di Maiorca 850 ragazzi positivi, 3mila in quarantena (Di domenica 27 giugno 2021) Maxi focolaio a Palma di Maiorca con ben 850 ragazzi positivi. Erano in gita di fine anno e, secondo una prima ricostruzione, avevano partecipato ad un concerto reggaeton nell’arena di Palma di Maiorca, gite in barca e a numerose feste in camere d’albergo e locali pubblici. Ben 850 giovani sono stati contagiati negli ultimi giorni e altri tremila sono stati messi in quarantena preventiva una volta rientrati a Madrid. E’ quanto riporta il quotidiano locale El Pais, secondo il quale feste in camere d’albergo e in locali ... Leggi su ck12 (Di domenica 27 giugno 2021)dicon ben 850. Erano in gita di fine anno e, secondo una prima ricostruzione, avevano partecipato ad un concerto reggaeton nell’arena didi, gite in barca e a numerose feste in camere d’albergo e locali pubblici. Ben 850 giovani sono stati contagiati negli ultimi giorni e altri tremila sono stati messi inpreventiva una volta rientrati a Madrid. E’ quanto riporta il quotidiano locale El Pais, secondo il quale feste in camere d’albergo e in locali ...

