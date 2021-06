Ciclismo | Cassani ' A Tokyo speriamo in un paio di medaglie'

Advertising

Tiscali.it

... avremo la necessità di fare i tamponi tutti i giorni, non sappiamo ancora se potremmo allenarci quando arriveremo lì ma sembra di sì - ha proseguito- Partiremo, se tutto andra' come deve ...'Andiamo a Tokyo con la speranza di conquistare un paio di medaglie' . Queste le parole di Davidea meno di un mese dall'inizio di Tokyo 2020. 'Avremo due ottime nazionali per la pista, sia in campo maschile che femminile . Sono stato l'altro giorno a Montichiari e il quartetto maschile si ...Velocità altissima, nervosismo e due cadute generali. Una prima giornata ricca di difficoltà, superata nel modo migliore. Il percorso non era di quelli favorevoli a Vincenzo Nibali, nella tappa inaugu ...BREST - “Piove nero” avrebbe scritto Simenon, ma non saremmo a fine giugno in Bretagna se non fosse così, è scritto e forse è anche giusto. Piove fitto, a secchi, a raffiche, a tratti, ed è come se ta ...