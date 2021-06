Calciomercato Sampdoria | offerta monstre per Ramirez dalla Turchia

(Di domenica 27 giugno 2021) Gastonha l’imbarazzo della scelta. L’ormai ex trequartista dellaha una fila di pretendenti:«Stiamo trattando con una squadra degli Emirati Arabi, ma la priorità è l’Italia». Pablo Bentancur, agente di Gaston, ha provato ad anticipare il futuro dell’ormai ex, ma nonostante ciò non cessano le manifestazioni d’interesse per il trequartista. Secondo il portale turco Yeni Asir, infatti, anche il Galatasaray si sarebbe aggiunto alla corsa per l’uruguaiano. La formazione guidata da Fatih ...

Pablo Bentancur, agente di Gaston Ramirez, ha provato ad anticipare il futuro dell'ormai ex, ma nonostante ciò non cessano le manifestazioni d'interesse per il ...Commenta per primo Sono ore caldissime in casaper provare a risolvere il vuoto lasciato da Claudio Ranieri e dare un nuovo proprietario ...risolvere? Secondo quanto appreso daSampdoria: quali alternative a D'Aversa? Le altre ipotesi sul tavolo restano ancora più o meno in piedi anche se con il passare delle ore si affievoliscono. È il caso per esempi ...L’ex tecnico della Sampdoria si sofferma sulla partita di ieri sera tra Italia ed Austria, Chiesa e Pessina hanno deciso la sfida “Chiesa e Pessina hanno dato, oltre ai gol, il cambio di passo che ser ...