Bugo vince in Tribunale contro Morgan: guai in vista per l’ex dei Bluvertigo (Di domenica 27 giugno 2021) Il Tribunale di Milano ha dato ragione a Cristian Bugatti, Bugo. L’artista ha vinto la sentenza contro Morgan dopo Sanremo 2020 Morgan e BugoA distanza di un anno e mezzo dall’accaduto è arrivata la sentenza finale da parte del Tribunale di Milano. Bugo ha tutte le ragioni per chiedere un risarcimento danni contro Morgan, per quanto accaduto sul famoso palco dell’Ariston nel 2020. I giudici hanno disposto l’ordine di cessare future associazioni della canzone modificata con “le brutte intenzioni, la maleducazione”. Tramite ... Leggi su formatonews (Di domenica 27 giugno 2021) Ildi Milano ha dato ragione a Cristian Bugatti,. L’artista ha vinto la sentenzadopo Sanremo 2020A distanza di un anno e mezzo dall’accaduto è arrivata la sentenza finale da parte deldi Milano.ha tutte le ragioni per chiedere un risarcimento danni, per quanto accaduto sul famoso palco dell’Ariston nel 2020. I giudici hanno disposto l’ordine di cessare future associazioni della canzone modificata con “le brutte intenzioni, la maleducazione”. Tramite ...

