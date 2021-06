Belgio-Portogallo 1-0 | gol e highlights

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ??? #Mancini: 'Abbiamo meritato questa vittoria. Tutti sono stati bravi, questo successo può farci bene.… - borghi_claudio : Belgio e Portogallo tutti inginocchiati e io subito tentato dal tifare asteroide. #BelgioPortogallo - TizianaFerrario : Belgio Portogallo:Ma Ma Ma ..cosa fanno si inginocchiano contro il razzismo? Nooooo….E la #UEFA? E la… - 16_opamp : RT @Misurelli77: Belgio- Portogallo Nessun problema, nessuna polemica Nessun politico da operetta che fa propaganda contro il gesto Nessun… - larenait : Venerdì la sfida con l'Italia #EURO2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Belgio Portogallo

I C ampioni d'Europa in carica hanno abdicato. Ilè stato eliminato dagli Europei dal. Per Cristiano Ronaldo è arrivato il momento di pensare al proprio futuro. Dopo aver ribadito, ancora una volta, il suo feeling con il gol ad Euro ...LE PAGELLE/ I voti della partita: Eden Hazard a due marce PRONOSTICO CROAZIA SPAGNA Per la sfida di Copenaghen ci risulta non affatto facile fissare un pronostico netto tra Croazia ...ha vinto con il Portogallo al termine di una gara anomala, tra due squadre che si temevano molto. Per l'Italia il risultato è un vantaggio con il Belgio che è una squadra affrontabile con due o tre ...La punizione sbagliata da Cristiano Ronaldo contro il Belgio ha scatenato commenti negativi nei suoi confronti ...