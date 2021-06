Batteria | potrebbero bastare 5 minuti per ricaricare lo smartphone

Leggi su optimagazine

(Di domenica 27 giugno 2021) Al vaglio c’è una tecnologia che riuscirà probabilmente aloin nemmeno 5, come riportato da ‘bgr.com‘. Un team dell’Università di Cambridge ha implemetato un sistema per le batterie impiegate a bordo degliche permetterà alle unità energetiche di ricaricarsi in pochissimo tempo. Ci sarà senz’altro da fare attenzione al possibile surriscaldamento o al pericolo di esplosione delle batterie quando caricate troppo velocemente, cosa a cui i ricercatori di Cambridge sembrano aver ovviato. Gli studiosi avrebbero individuato un modo per stabilire in presa diretta la misura in cui le ...