Wurzburg: polizia conferma 3 morti, l’aggressore è un somalo (Di sabato 26 giugno 2021) La polizia bavarese, confermando i tre morti accoltellati, ha evidenziato anche che l'accoltellatore è un cittadino somalo. Continuano gli episodi delittuosi ad opera di migranti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 26 giugno 2021) Labavarese,ndo i treaccoltellati, ha evidenziato anche che l'accoltellatore è un cittadino. Continuano gli episodi delittuosi ad opera di migranti L'articolo proviene da Firenze Post.

