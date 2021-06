Tour, una tifosa fa cadere tutto il gruppo – Video (Di sabato 26 giugno 2021) Una tifosa con un cartello provoca una rovinosa caduta di gruppo nella prima tappa del Tour de France. A circa 48 chilometri dal traguardo della prima frazionedel Tour de France, con partenza da Brest e arrivo a Landerneau, c’è stata una bruttissima caduta che ha praticamente coinvolto tutto il gruppo, salvo una trentina di corridori. A causare la carambola una tifosa, posizionata sulla destra della sede stradale, che ha dato follemente le spalle al gruppo, esponendo un cartello a braccia aperte. Tony Martin, tedesco della Jumbo-Visma, davanti al plotone ... Leggi su italiasera (Di sabato 26 giugno 2021) Unacon un cartello provoca una rovinosa caduta dinella prima tappa delde France. A circa 48 chilometri dal traguardo della prima frazionedelde France, con partenza da Brest e arrivo a Landerneau, c’è stata una bruttissima caduta che ha praticamente coinvoltoil, salvo una trentina di corridori. A causare la carambola una, posizionata sulla destra della sede stradale, che ha dato follemente le spalle al, esponendo un cartello a braccia aperte. Tony Martin, tedesco della Jumbo-Visma, davanti al plotone ...

Advertising

Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - fattoquotidiano : Tour de France, tifosa a bordo strada con un cartello provoca una carambola di massa: si “salvano” solo in 30. A te… - RaiNews : #TourDeFrance2021: inizio rocambolesco, prima tappa segnata da una doppia caduta di gruppo. Le foto - jmsalamanca82 : RT @SpazioCiclismo: Julian Alaphilippe apre come meglio non poteva il Tour de France, con una azione spettacolare non preventivata ma così… - liberenotizie : Tour, una tifosa fa cadere tutto il gruppo - Video. Adnkronos - ultimora -

Ultime Notizie dalla rete : Tour una Tour, una tifosa fa cadere tutto il gruppo - Video Metro Tour, una tifosa fa cadere tutto il gruppo – Video Una tifosa con un cartello provoca una rovinosa caduta di gruppo nella prima tappa del Tour de France. A circa 48 chilometri dal traguardo della prima frazionedel Tour de France, con partenza da Brest ...

Tour de France: Alaphilippe, più forte delle cadute Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step) ha vinto la tappa inaugurale del 108° Tour de France, tutta saliscendi in terra bretone di 198 km da Brest a Landerneau. Il campione del mondo ha preceduto, ...

Una tifosa con un cartello provoca una rovinosa caduta di gruppo nella prima tappa del Tour de France. A circa 48 chilometri dal traguardo della prima frazionedel Tour de France, con partenza da Brest ...Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step) ha vinto la tappa inaugurale del 108° Tour de France, tutta saliscendi in terra bretone di 198 km da Brest a Landerneau. Il campione del mondo ha preceduto, ...