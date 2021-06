Non laveremo più la biancheria. Si inizierà nello Spazio

(Di sabato 26 giugno 2021) Lavaggio lavatriceGli scienziati dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) stanno cercando di rendere meno terribili da indossare le tute degli astronauti che, solitamente, vengono utilizzate per un numero molto consistente di ore e da più individui nel corso del tempo. Indossare queste tute può dunque rivelarsi piuttosto fastidioso, come darebbe disturbo a chiunque vestire indumenti usati da chissà quante persone per un numero elevato di volte. ”Il problema dell’igiene è uno dei più sentiti tra gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale” racconta Christophe Lasseur, specialista del supporto vitale, in una breve dichiarazione. ”Chiunque sia impegnato in una missione indossa la ...

Da indossare sotto la tuta, queste Liquid Cooling and Ventilation Garment (normalmente abbreviate in LCVG) sono fondamentali per mantenere comodi e al fresco gli astronauti in missione, ma...Gli scienziati dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) stanno cercando di rendere meno terribili da indossare le tute degli astronauti che, solitamente, vengono utilizzate per un numero molto consistente ...