Mascherine | cade obbligo da lunedì ma non per tutti | ecco dove bisognerà continuare a metterla

(Di sabato 26 giugno 2021) C'è chi la mette e chi la toglie. Chi non ne può più e chi la usa come la coperta di Linus. Simbolo della , ma anche della rinascita. Pagata decine di euro solo un anno fa e ora gettata in strada dopo ...

ilmessaggero.it

, in Italiaobbligo da lunedì Da noi si comincia domani sera. Abolizione all'aperto ma non al chiuso e comunque sempre in tasca perché qualcuno può chiederti di tirarla fuori insieme ...In tanti, da Madrid a Barcellona, si sono riversati in strada per festeggiare l'allentamento dell'uso delle, che restano obbligatorie al chiuso e nei luoghi affollati. Da lunedìl'...C'è chi la mette e chi la toglie. Chi non ne può più e chi la usa come la coperta di Linus. Simbolo della pandemia, ma anche della rinascita. Pagata decine di ...